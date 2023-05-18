В Воздушных силах ВСУ вновь прокомментировали информацию о возможных повреждениях ЗРК Patriot в Киеве после атаки РФ.

Если на американском комплексе "Пэтриот" есть повреждения - они будут восстановлены.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Также он сказал, что уничтожить "Пэтриот" одним "Кинжалом" невозможно, поскольку его части находятся в разных местах.

О том, что два компонента батареи Patriot были повреждены во время российской атаки во вторник, сообщал вчера американский телеканал CNN.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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