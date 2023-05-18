Два компонента батареи ЗРК Patriot были повреждены во время российской атаки во вторник, 16 мая.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с этим вопросом.

По его словам, российский обстрел повредил генератор батареи "Пэтриот" и часть электроники системы.

По словам трех других официальных лиц США, ущерб был минимальным, а один назвал его "незначительным".

По словам чиновника, система оставалась работоспособной на протяжении всей атаки.

США направили инспекторов для проверки системы. Официальные лица США все еще оценивают, как именно были повреждены компоненты "Пэтриота", поскольку не похоже, чтобы какой-либо из компонентов подвергся прямому попаданию российской ракеты "Кинжал" или другого боеприпаса.

Напомним, сегодня минобороны РФ заявило, что выпущенные по Киеву ракеты уничтожили радиолокационную станцию и пять пусковых установок ЗРК "Пэтриот".

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Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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