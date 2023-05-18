Утром россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области
Утром в четверг, 18 мая, во время воздушной тревоги, россияне нанесли удар по Хмельницкой области. В регионе звучала серия взрывов.
Об этом сообщает Хмельницкая ОВА.
"К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района. Пострадавших нет. Информация о разрушении устанавливается", - говорится в сообщении.
Напомним, на днях в регионе был зафиксирован прилет дрона-камикадзе по объекту критической инфраструктуры. Мощными взрывными волнами нанесены повреждения гражданским объектам. Пострадали более 30 человек.
Как сообщалось, утром и Киев атаковали крылатыми ракетами и беспилотниками. Обломки упали в Дарницком и Деснянском районах.
Также мы писали, что ночью россияне нанесли удар по Одесской области. Есть погибшие.
Кроме того, за сутки россияне обстреляли Херсонщину. Попали в школу, магазин, ЛЭП и больницу.
Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .
Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.
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