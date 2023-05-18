18 мая Украина подверглась очередной атаке РФ. В Одесской области было попадание в промышленный объект.

Об этом сообщает председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Ракетная атака ночью: большинство ракет врага сбито над морем Силами ПВО. К сожалению, есть попадание в промышленный объект: один человек погиб, двое ранены", - сообщил он.

Известно, что пострадали двое охранников предприятия.

Также появились фото с места ночного прилета по Одессе.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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