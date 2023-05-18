В Пентагоне заявили, что поврежденную систему ПВО Patriot в Украине починили и полностью вернули в строй.

Об этом сообщила в четверг, 18 мая, заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

"Теперь система ПВО Patriot отремонтирована, полностью восстановлена и работает", - заявила Сингх, отвечая на вопросы о повреждении в Украине американского ЗРК.

О том, что два компонента батареи Patriot были повреждены во время российской атаки во вторник, сообщал накануне американский телеканал CNN.

LIVE: @DepPentPressSec Sabrina Singh holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/kyLUzDv0Bv May 18, 2023

Напомним, в минобороны РФ заявили, что выпущенные по Киеву ракеты "Кинжал" уничтожили радиолокационную станцию и пять пусковых установок ЗРК Patriot.

А в Воздушных силах ВСУ заявили, что уничтожить весь ЗРК Patriot "Кинжалом" невозможно.

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