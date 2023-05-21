Президент Украины Владимир Зеленский в Хиросиме провел встречу с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Украинский президент поблагодарил его за "нелетальную помощь" и поставки техники для разминирования.

Напомним, что ранее глава Кореи не исключил отправки оружия в Украину.

После переговоров с Юн Сок Ёлем Зеленский в Японии начал встречу с президентом США Джо Байденом.

В телеграм-канале Зеленского появилось видео его встречи с главой Белого дома.

Вчера Зеленский встретился в Хиросиме с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который пообещал поддержку Киеву "до самого конца".

Сразу после Макрона Зеленский встретился в Хиросиме с Олафом Шольцем.

Сегодня канцлер Германии, находясь в Хиросиме, заявил, что истребители F-16 в ближайшее время в Украину не попадут.

Тем временем война в Украине идет уже 452-й день. Мы следим за новостями 21 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 451-го дня войны в материале под заголовком: "Захвачен ли Бахмут и какие будут последствия, прилеты в Мариуполе, когда Украина получит F-16".

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Анализ военно-политической ситуации дает Олеся Медведева в своем блоге. В свежем выпуске она реконструировала события в Мариуполе к годовщине захвата города российскими войсками.