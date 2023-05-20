Президент Украины Владимир Зеленский, как сообщали японские СМИ, прибыл в Японию на саммит "Большой семерки".

Соответствующее сообщение он опубликовал в своих социальных сетях.

"Япония. G7. Важны встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества нашей победы. Сегодня мир станет ближе", - написал Зеленский.

СМИ публикуют первые фото Зеленского в Хиросиме, где идет саммит "Большой семерки". Это в принципе первый визит украинского президента в Японию.

Кроме того, появилось видео с Владимиром Зеленским в Японии, куда он прибыл на саммит G7 в Хиросиме. По кадрам видно, что перевозил украинского президента французский самолет.

По данным Reuters, лидеры стран "Большой семерки" на встрече в Хиросиме обсудят идею мирного саммита по Украине.

Также на саммите США планируют объявить о новом пакете санкций против России. При этом президент США Джо Байден не станет извиняться за ядерные бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки.

Помимо этого, как сообщает Politico, президент США Джо Байден собирается объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов. Это произойдет после встречи президента США со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии.