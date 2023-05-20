Президент Украины Владимир Зеленский будет лично присутствовать на встрече с лидерами стран G7 в Хиросиме.

Об этом сообщает Kyodo News.

"Японское правительство подтвердило, что Зеленский лично посетит заключительный день трехдневного саммита "Большой семерки" на западе Японии, что свидетельствует о решительной поддержке "Большой семеркой" восточноевропейской страны, стремящейся противостоять агрессии России", - передает издание.

Издание со ссылкой на пресс-релиз Министерства иностранных дел Японии пишет, что Зеленский, который первоначально должен был присутствовать на саммите в режиме онлайн, выразил "сильное" желание присоединиться к нему лично.

"После тщательного рассмотрения повестки дня и расписания саммита мы решили, что в последний день саммита мы проведем заседание по Украине среди лидеров "Большой семерки" с личным участием президента Зеленского", - говорится в сообщении

Также украинский президент намерен провести двусторонние переговоры с премьер-министром Японии.

По словам источников Kyodo News, знакомых с планом, Зеленский также рассматривает возможность посещения музея Хиросимы, документирующего разрушения, вызванные атомной бомбой в 1945 году, и возложения венка к расположенному неподалеку кенотафу жертвам атомной бомбардировки.

Напомним, саммит в японской Хиросиме пройдет 19-21 мая.

Накануне Bloomberg сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский лично приедет на саммит G7 в Японии.

При этом позже в СНБО заявили, что президент Украины все-таки не поедет в Хиросиму лично, как заявляет Bloomberg, а примет в нем участие онлайн.