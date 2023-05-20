Президент Украины Владимир Зеленский заявил о встрече в Хиросиме с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом глава государства написал в своем Фейсбуке.

"Обсудили первые результаты визита в Германию. Поблагодарил за мощную оборонную помощь, которую Украина получит от Германии. Важно реализовать пункты украинской формулы мира. Скоординировали позиции накануне заседания саммита "Группы семи", - сказано в посте Зеленского.

Незадолго до общения с Шольцем Зеленский сообщил, что встретился в Хиросиме с президентом Франции. Эмманюэль Макрон пообещал поддержку Киеву "до самого конца".

Напомним, сегодня Владимир Зеленский на французском самолете прибыл в Японию на саммит "Большой семерки".

Как писала "Страна", лидеры стран G7 за день до окончания саммита в Хиросиме приняли итоговое коммюнике. Они повторили тезис о том, что помогать Украине будут "столько, сколько потребуется". Также лидеры стран G7 обратились к китайским властям с призывом "надавить на Россию, чтобы та прекратила свою военную агрессию и немедленно и без всяких дополнительных условий полностью вывела свои войска с территории Украины".