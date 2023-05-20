Лидеры G7 за день до окончания саммита в Хиросиме приняли итоговое коммюнике.

Об этом говорится в итоговом заявлении саммита, распространенном в субботу японским МИД.

Лидеры стран G7 обратились к китайским властям с призывом "надавить на Россию, чтобы та прекратила свою военную агрессию и немедленно и без всяких дополнительных условий полностью вывела свои войска с территории Украины".

"Мы готовы строить конструктивные и стабильные отношения с Китаем, признавая важность откровенного взаимодействия с Китаем и непосредственного выражения ему наших озабоченностей. Мы действуем в наших национальных интересах. Необходимо сотрудничать с Китаем, учитывая его роль в международном сообществе и размер его экономики", — говорится в коммюнике.

В документе отдельно отмечается, что страны G7 не ставят своей целью ослабить Китай или каким-либо образом подорвать экономическую мощь или развитие Пекина.

Кроме того, лидеры G7 в итоговом заявлении вновь повторили тезис о том, что помогать Украине будут столько, сколько потребуется.

"Мы предпринимаем конкретные шаги, чтобы поддерживать Украину столько времени, сколько ей потребуется на фоне незаконной агрессивной войны со стороны России. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку Украины столько, сколько потребуется для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира", – подчеркивается в коммюнике.

Также в нем конкретизируется, что будет наращиваться "дипломатическая, финансовая, гуманитарная и военная поддержка".

Помимо этого, G7 призвали Иран отказаться от поддержки России в контексте войны и не передавать Москве какие-либо вооружения.

"Иран должен прекратить поддержку агрессивной войны России против Украины", - говорится в документе. В этом контексте лидеры "семерки" призвали Иран отказаться от экспорта в Россию беспилотных летательных аппаратов, которые, по их словам, якобы использовались для атак на критически важную инфраструктуру Украины.

Страны G7 подтвердили "исключительную важность" реализации зерновой сделки, но выразили озабоченность действиями РФ в ее контексте.

Также лидеры стран утверждают, что обеспокоены "влиянием преднамеренного подрыва Россией сельскохозяйственного сектора Украины на продовольственную безопасность в наиболее уязвимых странах", и призывают РФ "позволить черноморской зерновой инициативе работать с максимальном потенциалом и столько, сколько будет необходимо".

"Семерка" заявила о "поддержке усилий Украины по выявлению и доказательству незаконного изъятия украинского зерна Россией путем создания базы данных зерна, которая может быть использована для проверки происхождения поставок".

Также G7 подтвердила важность инициатив Украины и Евросоюза в сфере поставок продовольствия, в частности инициативы "Зерно из Украины".

"Мы призываем к более конкретным действиям по устранению экспортных ограничений, вводимых странами-производителями сельскохозяйственной продукции, влияющих на глобальную продовольственную безопасность. Признаем, что такие меры оказывают непропорциональное влияние на страны, подверженные большему риску голода и острым проблемам с продовольственной безопасностью", - отмечается в заявлении.

Напомним, на саммите США планируют объявить о новом пакете санкций против России. При этом президент США Джо Байден не станет извиняться за ядерные бомбардировки городов Хиросимы и Нагасаки.

Помимо этого, как сообщает Politico, президент США Джо Байден собирается объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов. Это произойдет после встречи президента США со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите G7 в Японии.