Лидеры стран G7 договорились ограничить экспорт алмазов из России с целью уменьшить доходы РФ. Поставки этой продукции собираются отслеживать с помощью специальных технологий.

Об этом говорится в заявлении на сайте японского саммита.

"Чтобы уменьшить доходы, получаемые Россией от экспорта алмазов, мы будем продолжать тесно сотрудничать, чтобы ограничить торговлю и использование алмазов, добываемых, обработанных или произведенных в РФ, и будем сотрудничать с ключевыми партнерами с целью обеспечения эффективной реализации будущих скоординированных ограничительных мер, в том числе с помощью технологий отслеживания", - говорится в заявлении.

Напомним, что Евросоюз начал обсуждение запрета на импорт российских алмазов еще в сентябре прошлого года.

Тогда СМИ сообщали, что Бельгия продолжает лоббировать исключение российских алмазов из санкций ЕС, поскольку на протяжении столетий служит основным узлом для алмазов, прибывающих в Европу, в том числе из России.

Летом прошлого года сообщалось, что РФ сократила экспорт алмазов в Индию и Европу, но все равно остается с прибылью за счет роста цен.