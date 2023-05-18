В 11-й пакет санкций ЕС против РФ не планируется включать санкции против госкорпорации "Росатом".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза.

В Брюсселе считают, что "одни только санкции" не позволят добиться независимости от энергетических поставок из России, и есть "другие пути, чтобы добиться той же цели".

За введение санкций ЕС в отношении атомной промышленности РФ ранее высказывалась Германия.

Также регулярно ввести санкции против "Росатома" требуют украинские власти.

При этом сейчас Венгрия грозит блокировать вообще любые санкции ЕС против России из-за внесения Киевом OTP банка в список спонсоров войны.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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