Британия ввела санкции против российских компаний "Северсталь", АФК "Система", банка "Тинькофф" и 86 лиц
Великобритания ввела санкции против 86 лиц и компаний из РФ. В их числе "Северсталь", АФК "Система" и банк "Тинькофф".
Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.
Также Британия объявляет эмбарго на ввоз алмазов, меди, алюминия и никеля из России.
Также в список санкций попали девять организаций, связанных с Росатомом.
Как подчеркивается в пресс-релизе правительства Великобритании, новые санкции обусловлены "кражей украинского зерна" и направлены против передовых военных технологий и "оставшихся источников доходов" России.
Напомним, ранее страны "Большой семерки" объявят о новых санкциях против России по итогам встречи в Хиросиме.
Также сообщалось, что Зеленский ввел новые санкции против россиян и одного коллаборанта.
Между тем в 2022 году Россия заняла восьмое место в десятке ведущих экономик мира, несмотря на санкции, по данным СМИ.
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