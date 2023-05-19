Великобритания ввела санкции против 86 лиц и компаний из РФ. В их числе "Северсталь", АФК "Система" и банк "Тинькофф".

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

Также Британия объявляет эмбарго на ввоз алмазов, меди, алюминия и никеля из России.

Также в список санкций попали девять организаций, связанных с Росатомом.

Как подчеркивается в пресс-релизе правительства Великобритании, новые санкции обусловлены "кражей украинского зерна" и направлены против передовых военных технологий и "оставшихся источников доходов" России.

Напомним, ранее страны "Большой семерки" объявят о новых санкциях против России по итогам встречи в Хиросиме.

Также сообщалось, что Зеленский ввел новые санкции против россиян и одного коллаборанта.

Между тем в 2022 году Россия заняла восьмое место в десятке ведущих экономик мира, несмотря на санкции, по данным СМИ.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

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