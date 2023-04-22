Владимир Зеленский ввел новые пакеты санкций.

В первый список попали 322 российских юрлица, связанных с российской оборонкой, космосом и инфраструктурой. Среди них - научные институты, машиностроительные и другие предприятия и государственные ведомства.

Во втором списке — 40 физлиц: граждан России и ряда стран, связанных, видимо, с российским зарубежным представительством (в том числе с офшорными компаниями, которые попали в отдельный список из 58 наименований).

Гражданин Украины там один — Владимир Бобрышев, который исполнял обязанности "начальника управления кадров Херсонского областного МВД" во время российского контроля Херсона.

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