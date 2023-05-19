США и остальные страны "Большой семерки" объявят о новых санкциях и экспортном контроле в отношении России.

Об этом заявил официальный представитель США, сообщает Sky News.

Представитель уточнил, что последние усилия G7 были направлены на то, чтобы лишить Россию возможности получать материалы, необходимые ей для ведения войны, а также на закрытие лазеек, используемых для уклонения от санкций, дальнейшее снижение международной зависимости от российских энергоносителей и сужение доступа Москвы к международной финансовой системе.

"Наша приверженность дальнейшему закручиванию гаек в отношении России остается такой же сильной, как и в прошлом году", - сказал чиновник, передает Sky.

Предположительно новый список санкций будет объявлен по итогам встречи лидеров G7 в Хиросиме.

Ранее мы сообщали, что в 11-й пакет санкций ЕС против РФ не планируется включать санкции против госкорпорации "Росатом".

Также мы приводили заявление советника президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что США на саммите стран G7 объявят о новом пакете антироссийских санкций, нацеленных на выполнение тех санкций, которые были введены ранее.