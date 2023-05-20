Президент Украины Владимир Зеленский заявил о встрече в Хиросиме с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Об этом Зеленский написал в субботу, 20 мая, в своем Telegram-канале и опубликовал видео встречи.

"Акцентировал внимание на приоритетности реализации украинской "формулы мира" и вовлечении в нее как можно больше стран", - говорится в сообщении.

Сам Макрон заявил, что визит Владимира Зеленского в Японию на саммит стран G7 ("Большой семерки") является решением, которое может "изменить правила игры", пишет Sky News.

"Я считаю, что это уникальная возможность провести обмен мнениями со многими странами и рассказать о своей ситуации, поделиться взглядами. Я действительно верю, что это может изменить правила игры", - сказал французский президент на саммите G7, комментируя появление Зеленского на мероприятии.

Макрон добавил, что Франция останется с Украиной "до самого конца".

Напомним, сегодня Владимир Зеленский на французском самолете прибыл в Японию на саммит "Большой семерки".

Как писала "Страна", лидеры стран G7 за день до окончания саммита в Хиросиме приняли итоговое коммюнике. Они повторили тезис о том, что помогать Украине будут "столько, сколько потребуется".