Лидеры стран G7 на саммите в Хиросиме приняли линию Белого дома, отклонив попытки начать переговорный процесс по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой при посредничестве Китая или Ватикана.

Об этом сообщает Corriere della Sera, анализируя совместный документ по Украине.

Как сказано в статье, вопрос, как убедить третьи страны не способствовать России, остался без ответа.

Отмечается, что страны G7 назвали мирный план Зеленского единственной основой для установления мира. Эти страны полностью разделяют позиции украинского президента, который отклонил китайское предложение и отверг готовность Ватикана сделать вклад в урегулирование. Никакой перспективы прекращения огня, но продолжение боев, сообщило издание.

Несмотря на ужесточение санкционного режима, по информации газеты, остается проблема с теми странами, которые их не поддерживают: Китаем, Индией и ЮАР. Хотя в документе говорится о "серьезных последствиях" для тех, кто обходит санкции, не указывается, в чем конкретно они будут заключаться, пишет издание.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что любые переговоры об окончании войны России и Украины, "отождествляющие агрессора и жертву, должны быть отвергнуты".

Между тем на днях Офис президента поприветствовал намерение лидеров африканских стран приехать в Украину для обсуждения их "мирной инициативы".