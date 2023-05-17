РФ заявляет, что пока не видела африканский "мирный план" по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва пока не видела африканский "мирный план" по Украине.
Напомним, президент ЮАР Сирил Рамафоса, который вчера заявил о существовании африканской мирной инициативы, говорил, что Путин и Зеленский о нем уже знают и готовы принять миссию африканских лидеров. По его словам, данный план уже поддержали ряд африканских государств, включая Сенегал, Уганду и Египет.
Тем временем война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.
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