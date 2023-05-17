Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва пока не видела африканский "мирный план" по Украине.

Напомним, президент ЮАР Сирил Рамафоса, который вчера заявил о существовании африканской мирной инициативы, говорил, что Путин и Зеленский о нем уже знают и готовы принять миссию африканских лидеров. По его словам, данный план уже поддержали ряд африканских государств, включая Сенегал, Уганду и Египет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.