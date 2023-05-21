Президент Украины Владимир Зеленский после встреч на саммите G7 в Японии с президентами Южной Кореи и США выступил перед всеми участниками "Большой семерки".

"Страна" публикует главные тезисы речи Зеленского.

Президент намекнул, что Украина стала сбивать "Кинжалы" : "Многие годы мы слышали, будто Россия может безнаказанно атаковать любую страну гиперзвуковыми ракетами, которых вроде бы не сбить. Россия хотела, чтобы мы испугались и в определенный момент предали свои ценности. Что ж, с этим покончено. "Пэтриоты" в руках украинцев показали, на что способна демократия". Мы уже анализировали, что означают заявления Киева о поражении "Кинжалов" и Москвы о попадании в комплекс "Пэтриот".

: "Многие годы мы слышали, будто Россия может безнаказанно атаковать любую страну гиперзвуковыми ракетами, которых вроде бы не сбить. Россия хотела, чтобы мы испугались и в определенный момент предали свои ценности. Что ж, с этим покончено. "Пэтриоты" в руках украинцев показали, на что способна демократия". Мы уже анализировали, что означают заявления Киева о поражении "Кинжалов" и Москвы о попадании в комплекс "Пэтриот". Заявил, что Украина хотела бы "расставить точки над "і" в деле гарантий безопасности в Вильнюсе ", где в июле пройдет саммит НАТО.

", где в июле пройдет саммит НАТО. Отметил, что Украина пытается привлечь арабский мир к формуле мира , которую предлагает Киев (то есть о выводе российских войск из Украины, включая Крым и Донбасс). Напомним, Саудовская Аравия в день визита Зеленского заявила о "нейтралитете" в конфликте Украины и России.

, которую предлагает Киев (то есть о выводе российских войск из Украины, включая Крым и Донбасс). Напомним, Саудовская Аравия в день визита Зеленского заявила о "нейтралитете" в конфликте Украины и России. Предложил странам G7 начать обсуждение "мирного саммита", который хочет собрать Украина.

По данным Sky News, Зеленский также подтвердил потерю Бахмута, заявив, что он "на сегодняшний день только в наших сердцах". Однако в Офисе президента эту информацию опровергли.