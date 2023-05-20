Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в субботу, 20 мая, традиционное вечернее видеообращение из Хиросимы, где проходит саммит глав стран G7 ("Большой семерки").

Обращение президента полностью посвящено его участию в саммите.

Главное из заявлений Зеленского:

Встретился с премьером Италии Джорджей Мелони. "Посмотрели, как мы можем сейчас с Италией усилить наши возможности защищать жизнь от российского воздушного террора". Поблагодарил премьера Британии Риши Сунака за лидерство в "развитии наших возможностей в небе". Говорил с президентом Евросовета Шарлем Мишелем. "Безопасность, оборона, экономика, наша общая политика – объединение потенциалов Украины и всего Евросоюза". Встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. "Содержательный разговор. Добавляет уверенность в нашем движении к победе Украины". Говорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. "Серьезный разговор. Я проинформировал о прогрессе нашей "формулы мира". Верю, что Индия примет участие в этом". Встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем. "Обсудили, как можем ускорить наступление справедливого мира для Украины".

Напомним, накануне глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на саммите G7 в Японии Владимир Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом.

После встречи с Зеленским, как сообщает Politico, Байден собирается объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 375 миллионов долларов.