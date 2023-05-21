"На сегодняшний день он только в наших сердцах". Зеленский подтвердил потерю Бахмута - Sky News
Президент Владимир Зеленский подтвердил потерю Бахмута.
Об этом пишет британский телеканал Sky News.
Как сказано в заметке на сайте телеканала, находясь на саммите в японской Хиросиме Зеленский заявил, что от осажденного города на Донбассе "мало что осталось" и он "разрушен".
На вопрос, находится ли он по-прежнему под контролем Украины, президент ответил: "Думаю, что нет".
"На сегодняшний день он только в наших сердцах", - добавил президент.
Также Зеленский назвал потерю города трагедией.
"На этом месте ничего нет", - сказал он.
Напомним, вчера куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в видеообращении заявил о захвате города. Также он в очередной раз раскритиковал военное руководство РФ.
В Минобороны Украины опровергли потерю Бахмута. Хотя украинские военные опубликовали видео своего ухода из города.
Между тем Минобороны России спустя восемь часов после заявления Пригожина сообщило о захвате Бахмута силами ЧВК "Вагнер". Вскоре после появления заявления Минобороны президент РФ Владимир Путин поздравил "Вагнер" и военных российской армии с захватом Бахмута.