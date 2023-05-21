Президент Владимир Зеленский подтвердил потерю Бахмута.

Об этом пишет британский телеканал Sky News.

Как сказано в заметке на сайте телеканала, находясь на саммите в японской Хиросиме Зеленский заявил, что от осажденного города на Донбассе "мало что осталось" и он "разрушен".

На вопрос, находится ли он по-прежнему под контролем Украины, президент ответил: "Думаю, что нет".

"На сегодняшний день он только в наших сердцах", - добавил президент.

Также Зеленский назвал потерю города трагедией.

"На этом месте ничего нет", - сказал он.

Напомним, вчера куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в видеообращении заявил о захвате города. Также он в очередной раз раскритиковал военное руководство РФ.

В Минобороны Украины опровергли потерю Бахмута. Хотя украинские военные опубликовали видео своего ухода из города.

Между тем Минобороны России спустя восемь часов после заявления Пригожина сообщило о захвате Бахмута силами ЧВК "Вагнер". Вскоре после появления заявления Минобороны президент РФ Владимир Путин поздравил "Вагнер" и военных российской армии с захватом Бахмута.