Генштаб ВСУ не подтверждает захвата Бахмута, о котором заявил вчера куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, а позже подтвердили минобороны РФ и президент России Владимир Путин, поздравивший штурмовые бригады "Вагнер".

Утренняя сводка Генштаба ВСУ появилась в Фейсбуке ведомства.

Ведомство сообщает, что в эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка, бои Бахмут не прекращаются.

Также, по информации Генштаба, в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Белой Горы. Под Купянском противник пытался наступать в районе Масютовки. К западу от Донецка - у Новокалинового, Авдеевки, Северного, а также Марьинки. Южнее - в районе Новомихайловки.

Как сообщала "Страна", накануне ВСУ отбили 70 атак на пяти направлениях. За Бахмут и Марьинку шли жестокие бои.

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