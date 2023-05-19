Украинские войска отбили 70 атак на пяти направлениях. За Бахмут и Марьинку идут жестокие бои.

Об этом сообщается в пятницу, 19 мая, в вечерней сводке Генштаба ВСУ в Facebook.

Главное из заявлений командования:

1. Самые ожесточенные бои – за Бахмут и Марьинку.

2. Отбито 70 атак на направлениях:

Купянском – в районе Белогоровки Луганской области;

Бахмутском – в Бахмуте и в направлении Ивановского и Белой Горы;

Авдеевском – в направлении Новокалиново, Степного, Авдеевки и Первомайского;

Марьинском – в районе Марьинки;

Шахтерском – в районе Новомихайловки.

3. На Волынском, Полесском, Северском, Слобожанском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка без существенных изменений.

4. Российские войска соединили остров Джарилгач с материковой частью Херсонской области в районе Лазурного, засыпав переправу на остров песком в целях более интенсивного использования для военных нужд. В частности, они обустроили на острове военный полигон.

5. Армия РФ нанесла шесть ракетных ударов и 51 авиаудар, совершила более 30 обстрелов из РСЗО.

6. Авиация ВСУ нанесла 16 ударов. ПВО уничтожила три крылатых ракеты и 18 БПЛА разных типов.

Ранее мы писали, что россияне затапливают поля и минируют дамбы под Запорожьем в преддверии контрнаступления ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.