Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко заявил, что россияне подтапливают поля в регионе и минируют поля и дамбы в ожидании украинского контрнаступления.

Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".

Также возросло и количество обстрелов. В частности, из авиации, РСЗО и артиллерии наносятся удары по Орехову, Малой Токмачке, Гуляйполю и другим населенным пунктам области.

Напомним, сегодня сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу прилетел на оккупированную территорию Запорожской области. Там он поставил задачу "продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации". То есть готовится к украинскому контрнаступлению.

Также в украинской разведке рассказали, что россияне пытаются сорвать контрнаступление ВСУ ракетными ударами.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.