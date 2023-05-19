Главная цель ракетных ударов россиян сейчас - сорвать планы украинских военных по весенне-летнему наступлению.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в комментарии "РБК-Украина".

"Раньше им не удалось положить нашу энергетическую систему, и сейчас у них совсем другие приоритеты - это сорвать наши планы и подготовку к активным действиям в течение весенне-летней кампании", - сообщил Скибицкий.

По его словам, ракетами армия РФ пытается поразить скопления вооружения и военные объекты.

"Что касается ракет, в настоящее время россияне их применяют по нашим пунктам управления (центрам принятия решений), путям поставки и пунктам сосредоточения боеприпасов, техники, по местам хранения топлива, а также районам сосредоточения войск. Отдельное внимание противник начал уделять районам размещения наших средств ПВО", - заявил Скибицкий.

Также на линии фронта россияне активно применяют авиацию.

Ежедневно оперативно-тактическая авиация противника использует около 20-25 авиабомб КАБ-500 и наносит удары на линии фронта и по прифронтовым территориям, заявил представитель ГУР.

Ранее в ВСУ заявляли, что россияне продолжают тактику истощения украинской ПВО, применяя комбинированные удары.

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