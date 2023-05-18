Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович высказался об украинском наступлении, по поводу задержки которого возникают разные слухи.

По его словам, украинское наступление сейчас находится в этапе "подготовки поля боя".

"Наступления с одномоментной атакой в лоб, без учета местности и подготовки – не наш путь. Сейчас идёт начальная фаза контрнаступления с выносом тылов противника, лишая его возможности эффективно сопротивляться и своевременно реагировать на угрозы", – сказал Арестович в эфире у Юлии Латыниной.

Он считает, что несмотря на развитие технологий и появление современных видов вооружения и разведки, все решает пехота.

"Пятнадцать месяцев войны показали, что противник умеет ходить в лобовые атаки с попыткой взять в малые и большие клещи наши войска. Силы обороны Украины показали, что могут делать нестандартные ходы, в зависимости от местности и наличия сил и средств", – добавил Арестович.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что заявлениями о скором наступлении Украина хочет дезориентировать противника.

А украинские чиновники опасаются, что неудачное контрнаступление может поставить под вопрос помощь Запада.