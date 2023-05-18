"Этап подготовки поля боя". Арестович назвал причину задержки наступления Украины
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович высказался об украинском наступлении, по поводу задержки которого возникают разные слухи.
По его словам, украинское наступление сейчас находится в этапе "подготовки поля боя".
"Наступления с одномоментной атакой в лоб, без учета местности и подготовки – не наш путь. Сейчас идёт начальная фаза контрнаступления с выносом тылов противника, лишая его возможности эффективно сопротивляться и своевременно реагировать на угрозы", – сказал Арестович в эфире у Юлии Латыниной.
Он считает, что несмотря на развитие технологий и появление современных видов вооружения и разведки, все решает пехота.
"Пятнадцать месяцев войны показали, что противник умеет ходить в лобовые атаки с попыткой взять в малые и большие клещи наши войска. Силы обороны Украины показали, что могут делать нестандартные ходы, в зависимости от местности и наличия сил и средств", – добавил Арестович.
Ранее глава ГУР Кирилл Буданов говорил, что заявлениями о скором наступлении Украина хочет дезориентировать противника.
А украинские чиновники опасаются, что неудачное контрнаступление может поставить под вопрос помощь Запада.