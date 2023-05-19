Минобороны РФ заявляет, что глава ведомства Сергей Шойгу посетил "пункт управления" на захваченной территории Запорожской области.

Там он "заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба по ситуации в зоне боевых действий, и провел совещание с командующим группировки, где поставил задачу "продолжать активное ведение комплексной разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации".

Отметим, что Запорожскую область эксперты называют одним из наиболее вероятных направлений главного удара украинских войск в ходе анонсированного наступления.

Напомним, что в начале мая Шойгу проверил Южный военный округ. А в марте посещал Донбасс.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.