Главком Валерий Залужный опубликовал сводку о последствиях сегодняшней атаки россиян. По его данным, с 21:00 по 05:30 было выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.

Об этом говорится в телеграм-канале главкома.

По данным Валерия Залужного ракеты были выпущены:

из самолетов стратегической авиации: двух Ту-160 и восьми Ту-95 - выпущено 22 крылатых ракеты Х-101/Х-555.

с кораблей в Черном море – шесть крылатых ракет "Калибр".

две крылатые ракеты "Искандер-К" были выпущены из наземных оперативно-тактических ракетных комплексов.

Уничтожено 29 крылатых ракет. Также сбиты два "Шахида".

Напомним, утром и Киев атаковали крылатыми ракетами и беспилотниками. Обломки упали в Дарницком и Деснянском районах.

Также прилет был в Хмельницкой области. Ночью россияне нанесли удар по Одесской области. Есть погибшие.

Кроме того, за сутки россияне обстреляли Херсонщину. Попали в школу, магазин, ЛЭП и больницу.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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