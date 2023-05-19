Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал видео контрнаступательных действий ВСУ под Бахмутом.

На видео запечатлены штурмовые действия одного из спецподразделений 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс".

Ранее мы публиковали видео боев в самом Бахмуте, снятые украинскими военными.

Российские СМИ распространили информацию, якобы Бахмут уже захвачен "вагнеровцами", однако в самой ЧВК опровергают полный захват города.

По данным Bild, Бахмут захвачен Россией на 99%, а ВСУ удерживают последнюю улицу.

Текущую ситуацию в Бахмуте мы анализировали во вчерашних итогах.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.