В ЧВК "Вагнер" опровергают информацию российских СМИ о том, что Бахмут полностью захвачен
Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг информацию, которую вчера вечером распространили по российским телеграмм-каналам о том, что Бахмут якобы полностью захвачен россиянами.
По словам Пригожина, город полностью еще не захвачен, идут бои на юго-западе Бахмута - в районе памятника-самолета, где, по утверждению Пригожина, ВСУ оборудовали мощный укрепрайон ("практически неприступную крепость").
Кроме того, как сказал куратор ЧВК, после того как ВСУ оттеснили российские войска с юго-западных и северо-западных флангов Бахмута, украинские подразделения значительно уменьшили угрозу огневых ударов по дорогам, которые идут в город и потому им теперь гораздо легче направлять туда подкрепления и бронетехнику.
"По сути у нас на западе Бахмута идут встречные бои. Тяжелейшие бои. Поэтому Бахмут и завтра, и послезавтра вряд ли будет полностью взят", - сказал Пригожин.
Вчера мы подробно писали о ситуации в Бахмуте и вокруг него.
18 мая ВСУ заявляли об успешной атаке в Бахмуте, что позволило создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.
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Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.
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