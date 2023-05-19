Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг информацию, которую вчера вечером распространили по российским телеграмм-каналам о том, что Бахмут якобы полностью захвачен россиянами.

По словам Пригожина, город полностью еще не захвачен, идут бои на юго-западе Бахмута - в районе памятника-самолета, где, по утверждению Пригожина, ВСУ оборудовали мощный укрепрайон ("практически неприступную крепость").

Кроме того, как сказал куратор ЧВК, после того как ВСУ оттеснили российские войска с юго-западных и северо-западных флангов Бахмута, украинские подразделения значительно уменьшили угрозу огневых ударов по дорогам, которые идут в город и потому им теперь гораздо легче направлять туда подкрепления и бронетехнику.

"По сути у нас на западе Бахмута идут встречные бои. Тяжелейшие бои. Поэтому Бахмут и завтра, и послезавтра вряд ли будет полностью взят", - сказал Пригожин.

Вчера мы подробно писали о ситуации в Бахмуте и вокруг него.

18 мая ВСУ заявляли об успешной атаке в Бахмуте, что позволило создать плацдарм для дальнейшего контрнаступления.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.