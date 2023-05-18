В Сети появилась подборка видео боев на улицах Бахмута. Съемка велась с украинской стороны.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить фрагменты городских боев.

Тем временем Евгений Пригожин и вагнеровские Telegram-каналы сообщают, что россияне продвигаются в западной части города, взяли укрепрайон "Домино" на улице Юбилейной и ведут бои в районе знаменитого (и ныне разрушенного) памятника самолёту у юго-западного въезда в город. Утверждают, что под контролем ВСУ осталось менее одного квадратного километра территории города.

Замминистра обороны Анна Маляр заявляет, что атаки россиян в городе отбивают и украинская армия удерживает юго-запад города.

Немецкая газета Bild считает, что под контролем ВСУ остался один процент территории Бахмута, и город будет вскоре полностью захвачен.

На флангах около Бахмута, тем временем, идет продвижение украинских войск.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о ситуации в городе и вокруг него.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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