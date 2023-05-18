Бахмут захвачен россиянами на 99%. "Вагнеру" за последние двое суток удалось прорваться на занятый украинскими войсками запад города.

Об этом пишет немецкий Bild.

По данным издания, Украина удерживает только одну сторону самой западной улицы города.

"Дальше еще несколько гаражей, а затем два километра открытой местности до следующего удерживаемого украинцами села под названием Ивановское", - пишет Bild.

Украина контролирует около 20 зданий, или менее 1% площади города, говорится в материале.

Части украинской армии тем временем продолжали попытки отбить фланги города.

Тем временем в ВСУ сообщили о существенном продвижении под Бахмутом за минувшие сутки.

По данным Института изучения войны, россияне перебрасывают подкрепление в район Бахмута.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .

Ранее мы подробно рассказывали о ситуации под Бахмутом.

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