Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин снова обвинил регулярные российские войска в сдаче позиций под Бахмутом.

По его словам, подразделения минобороны РФ отошли на 570 метров на севере Бахмута, в районе захваченного в феврале села Сакко и Ванцетти.

В связи с этим он обратился к главе генштаба Валерию Герасимову и министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой "любой ценой" удержать фланги "ещё хотя бы несколько дней".

Ранее о том, что ВСУ за минувшие сутки продвинулись под Бахмутом еще на 150-1700 метров на разных участках, сообщал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

В то же время украинские военные паблики отмечают, что в последнее дни сопротивление россиян на флангах усилилось ("приходится выгрызать каждый метр") и пишут, что заявления Пригожина о том, что подразделения МО РФ уходят без боя делаются "для внутреннего потребителя".

Пригожин уже неоднократно обвинял российские войска в бегстве с позиций на флангах и заявлял об угрозе окружения Бахмута силами ВСУ. В то же время другие российские источники говорят, что "вагнеровцы" передали российским военным плохо оборудованные позиции, а с некоторых позиций ушли, не предупредив армейские части, что и сделало возможным прорыв ВСУ. О том, что "вагнеровцы" первыми ушли с позиций на флангах заявляли и украинские офицеры.

Российский военный паблик "Нам пишут из Янины" считает, что "вся история с флангами "Вагнера", на которые завели подразделения МО, это "сброс" Пригожиным токсичных активов, которыми становились, в контексте сокращения численности ЧВК, дефицита снарядов и ожидающегося контрнаступления ВСУ, нормально не прокопанные позиции на флангах. Ну и пиар, конечно, о том как все подразделения МО, поставленные на фланги Бахмута, "взяли и побежали".

Напомним, вчера Пригожин намекнул на амбиции стать министром обороны РФ.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала конфликт Пригожина с минобороны РФ.