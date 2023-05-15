В Кремле прокомментировали информацию The Washington Post о контактах куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с украинской военной разведкой.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сообщения Washington Post о готовности Пригожина передать данные о дислокации российских военных Киеву "похожи на утку".

"Даже уважаемые издания в последние годы достаточно часто не брезгуют этим", - заявил Песков.

Ранее Пригожин назвал "вбросом и домыслами" информацию Washington Post о своих контактах с украинской военной разведкой.

The Washington Post со ссылкой на данные об утечках Пентагона сообщало, что Пригожин вел переговоры с украинской разведки. Якобы он обещал сдать дислокацию армии РФ в обмен на отход ВСУ из Бахмута.

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