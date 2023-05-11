На "председателя суда" Запорожской области в четверг было совершено покушение. Пострадали два охранника.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале назначенный россиянами "врио губернатора" региона Евгений Балицкий.

"Сегодня в Мелитополе совершено покушение на председателя суда Запорожской области. В результате покушения судья не пострадал, однако пострадали два человека охраны, они находятся в медучреждении, им оказывается вся необходимая помощь", - написал он.

По его словам, следствие работает над установлением личностей подозреваемых.

Балицкий отметил, что при непосредственном участии "председателя суда" "в короткие сроки обеспечено функционирование правосудия на территории Запорожской области, суды смогли приступить к рассмотрению всех категорий уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях, сформирован штат судей, запущена работа пенитенциарной системы".

Ранее мы сообщали о покушении на Виктора Булюка - назначенного РФ "замглавы администрации" Херсонской области.

Также мы рассказывали, что в Херсоне было совершено покушение на назначенного Россией "начальника СИЗО" Олега Тютюрая. От взрыва погиб случайный прохожий.