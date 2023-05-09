Российские телеграм-каналы публикуют первые кадры с Захаром Прилепиным после покушения и вывода его из искусственной комы.

Видео из больничной палаты снял губернатор Нижегородской области РФ Глеб Никитин.

Ранее Никитин заявлял, что жизни Прилепина ничего не угрожает.

Мы рассказывали подробности покушения на российского пропагандиста Прилепина. Его автомобиль 6 мая был взорван в Нижнем Новгороде, когда тот ехал на Audi Q7.

Прилепин получил ранения, погиб его водитель и охранник, 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин с позывным "Злой", который в 2014 году воевал на Донбассе против Украины и фигурировал в базе "Миротворца".

Прилепин рассказывал, что в момент взрыва находился за рулем. И за пять минут до взрыва высадил из авто дочь.

В подрыве подозревается уроженец Дружковки Донецкой области. На допросе он заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Украина причастности к подрыву не подтверждала. Но СБУ выпустила заявление, в котором выразила одобрение подрыву и обещала все рассказать после войны.

Также мы подробно рассказывали о том, что известно о Захаре Прилепине и о его связи с покойными Эдуардом Лимоновым и Александром Захарченко.