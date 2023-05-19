Сегодня, 19 мая, во время очередной атаки РФ, в Днепропетровской области под обстрел попала пожарная часть.

Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук у себя в Twitter.

"Очередная ночь и очередной ракетный террор россиян. На Днепропетровщине повреждена пожарная часть. Пострадал спасатель. Россия -государство террорист!", - написал Крук.

Как писала "Страна", над Львовской областью сбили пять российских дронов во время атаки РФ.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.