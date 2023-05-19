В ночь на 19 мая Россия наносила атаки с северного и юго-восточного направлений дронами "Шахид" и крылатыми ракетами "Калибр" с Черного моря.

Об этом говорится в сводке от Воздушного командования ВСУ.

Зафиксированы пуски 22 "Шахидов" (16 были сбиты) и шести "Калибров" (три из них сбиты).

Как писала "Страна", во Львове утром "Шахеды" атаковали объект промышленной инфраструктуры.

Также мы писали, что в Кривом Роге россияне ударили по промышленному предприятию, есть жертвы.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.