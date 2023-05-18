В результате обстрелов подконтрольной Украине части Донецкой области погиб один и ранены семь человек. Повреждены и разрушены жилые дома, больничные помещения, хозяйственные постройки.

Об этом сообщает в четверг, 18 мая, прокуратура региона в Facebook, публикуя фото последствий обстрелов.

Сообщается, что в Константиновке в результате прямого попадания снаряда в частный дом погиб 58-летний мужчина.

Еще семеро мирных жителей получили ранения в Авдеевке, Торецке и Часовом Яре. С телесными повреждениями различной степени тяжести они доставлены в медучреждения.

Ранее мы писали, что на днях в Авдеевке в результате утреннего ракетного авиаудара погибли четыре человека.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализировала подоплеку дела о взятках в Верховном суде Украины.