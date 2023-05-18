В оперативном командовании "Юг" опубликовали новые фото с места прилета в Одесской области, где погиб один человек, еще двое пострадали.

Сообщается, что большинство ракет было сбито над морем, но две из них сбили над промышленным районом города.

В результате воздушного боя, сбитые ракеты упали на здания промышленных предприятий, которые получили повреждения.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал видео и фото остатков российской ракеты, сбитой силами ПВО.

Напомним, утром Киев атаковали крылатыми ракетами и беспилотниками. Обломки упали в Дарницком и Деснянском районах

Ранее в сети опубликовали фото и видео обломков ракет, упавших в Дарницком районе.

Как сообщал Залужный, силы ПВО уничтожили 29 ракет и сбили два "Шахида" в результате новой атаки РФ.

Прилеты были еще в Хмельницкой области, а также - Кировоградской.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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