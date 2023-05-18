Телеграм-каналы публикуют фото и видео обломков ракет, которые упали в Дарницком районе Киева рано утром 18 мая.

Полиция и взрывотехники обследовали место падения, сейчас там идет уборка.

Напомним, утром Киев атаковали крылатыми ракетами и беспилотниками, обломки упали в Дарницком и Деснянском районах.

Сегодня силы ПВО уничтожили 29 ракет и сбили два "Шахида".

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала подоплеку дела о взятках в Верховном суде Украины.