Утром в четверг, 18 мая, россияне ударили по Кировоградской области. Есть разрушения после атаки.

Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович.

Боевая часть сбитой ракеты взорвалась на территории частного домовладения. Взрывной волной повреждены три дома. Обошлось без пострадавших.

Обломки сбитого беспилотника попали в один из объектов. В течение нескольких часов спасательные подразделения тушили пожар. Эвакуированы жители окрестных дворов. Погибших и травмированных нет, добавил губернатор.

Напомним, утром и Киев атаковали крылатыми ракетами и беспилотниками. Обломки упали в Дарницком и Деснянском районах.

Также прилет был в Хмельницкой области.

Ночью россияне нанесли удар по Одесской области. За сутки - обстреляли Херсонщину.

В отдельной сводке Залужный рассказал о последствиях новой атаки РФ.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .

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