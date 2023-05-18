Жителей района Кульбакино в Николаеве призывают в 10-12 часов дня находиться в укрытиях. На одном из городских полигонов будут совершать контролированный подрыв двух авиабомб.

Об этом сообщил глава ОГА Виталий Ким.

В связи с этим в городе будет слышен сильный взрыв, сообщил он.

Ранее сообщалось, что россияне нанесли ракетный удар по торговому центру в Николаеве.

Также мы писали, что в Николаеве в результате очередного обстрела поврежден хлебозавод.

Война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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