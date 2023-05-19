Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о взрыве в городе, который было слышно около четырех утра сегодня.

Об этом он написал в телеграм.

"По предварительной информации, целью был объект критической инфраструктуры города. Атаковали шахедами. Пострадавших нет", - написал Садовой.

Как писала "Страна", РФ в десятый раз за май атаковала Киев беспилотниками. Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены. Удары по Киеву не допущены.

В Кривом Роге россияне ударили по промышленному предприятию, есть жертвы.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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