Ночью 19 мая была десятая воздушная атака РФ на Киев с начала мая.

Подробности сообщили в КГВА.

Последняя воздушная тревога в столице была связана с применением беспилотников. По предварительным данным, россияне запустили "Шахеды". Атака происходила в несколько волн, с короткими интервалами между ними. Так россияне пытались истощить ПВО, а также психологически влиять на гражданское население.

Все обнаруженные воздушные цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены. Удары по Киеву не допущены.

Война в Украине продолжается уже 450-й день. Мы следим за новостями 19 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 449-го дня войны. Украина продолжает удерживать юго-западную часть Бахмута. При этом немецкая газета Bild пишет, что Бахмут захвачен на 99%, и сейчас Украина контролирует только одну сторону самой западной улицы города. ВСУ продвигаются на флангах города - на 150-1700 метров за сутки на разных участках.

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Олеся Медведева в своем блоге анализировала, как РФ паспортизирует оккупированные территории Украины.