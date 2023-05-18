В ходе ночной атаки четыре ракеты были выпущены по Житомирской области. Три из них упали в поле.

Об этом сообщила глава пресс-службы Житомирской ОВА Ирина Дембицкая.

"Сегодня ночью во время тревоги три вражеских ракеты попали в поле за пределами застройки. Еще одна была сбита. Обломки повредили летнюю кухню и сарай. Жертв и пострадавших нет", - сообщила Дембицкая.

Напомним, что также сегодня утром россияне нанесли удар по объекту инфраструктуры в Хмельницкой области. В Одесской области после прилетов есть жертвы. А в Кировоградской области повреждены три дома.

В целом силы ПВО уничтожили 29 ракет и сбили два "Шахида".

Тем временем война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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