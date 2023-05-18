В Киеве в этом году не планируют открывать пляжный сезон. Гражданам советуют пока воздержаться от посещений пляжей и зон отдыха, поскольку отсутствуют укрытия и хранилища.

Такое решение принял Совет обороны Киева, сообщает КГГА.

Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев подчеркнул, что на фоне постоянных атак по городу со стороны врага важно соблюдать меры предосторожности и временно избегать посещения пляжей.

На данный момент на пляжах и в зонах отдыха не предусмотрены защитные постройки. В случае воздушной тревоги настоятельно рекомендуется строго соблюдать инструкции по безопасности и немедленно искать укрытие.

В КГГА также напомнили, что продолжает действовать запрет на посещение лесных территорий, где проводятся разминирование и обнаружение взрывоопасных предметов.

Напомним, что также в Киеве с 22 мая меняют работу общественного транспорта во время воздушной тревоги. Он будет довозить пассажиров до ближайшего укрытия, а не ближайшей остановки как сейчас.

Тем временем война в Украине продолжается уже 449-й день. Мы следим за новостями 18 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 448-го дня войны. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. Противник наступает как в самом городе, так и в направлении Ивановского. Это юго-западный фланг Бахмута, позиции около которого ранее россияне потеряли и теперь, видимо, пытаются отбить. Украинские силы продолжают удерживать 20 квадратных километров в окрестностях Бахмута, которые удалось освободить ранее.

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