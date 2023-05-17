Мужчинам могут вручать повестки на пляжах, поскольку они являются общественными местами.

Об этом "Суспильному" рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк.

"Вручение повесток допускается в любых местах. То есть общественные места, открытые для общего посещения, могут быть такими, где может проводиться уведомление граждан. Абсолютно не исключено, что и там тоже", - объяснила она.

Также она уверяет, что повестка не является способом наказания. Уведомления проводятся в тех местах, где есть военнообязанные граждане.

Ранее мы также писали, что полиция начала привлекать военкоматы к борьбе с любителями быстрой езды в Киеве. Многочисленные предупреждения не сработали, поэтому были приглашены военкомы. Которые, в свою очередь, "пригласили" любителей форсажа и дрифта.

Кроме того, Кабмин разрешил военкоматам вручать повестки мужчинам независимо от места жительства и пребывания военнообязанных на военном учете.

Тем временем война в Украине продолжается уже 448-й день. Мы следим за новостями 17 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 447-го дня войны. Вчера по Киеву ночью была массированная ракетная атака. Она, как заявили власти, "была исключительной по своей плотности – максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени". Применялись крылатые и баллистические ракеты, а также беспилотники - всего 18 ракет, включая шесть "Кинжалов". Все ракеты, как заявляется, были сбиты, но обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева.

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