Львовская полиция вручила повестки водителю и пассажирам автомобиля Range Rover, которые в центре Львова слушали песни Лепса.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Вчера вечером мы получили ориентировку о лицах, которые едут на автомобиле Range Rover и неадекватно ведут себя. Сначала они громко слушали музыку врага в центре Львова, а затем агрессивно повели себя с мужчиной, сделавшим им замечания", - говорится в сообщении.

Прибывший на место наряд выяснил, что водитель автомобиля - 26-летний житель Донецкой области, а агрессивно себя вел 20-летний житель Одессы.

Компанию доставили в участок, где выписали протокол за хулиганские действия, проверили на причастность к РФ и выписали повестки.

Напомним, вчера житель Львова возмутился, что на улице города слушали песни Лепса в авто с днепропетровскими номерами и обратился в патрульную полицию.

Позже один из слушавших песни российского исполнителя принес публичные извинения.

Ранее мы писали, что с 7 октября в Украине запрещены трансляция российской музыки и гастроли исполнителей из России. Запрет касается телевидения, радио и общественных мест.