Пошёл писать объяснительную. Молодой мужчина покаялся за то, что слушал Лепса в авто на улице во Львове
Парень, слушавший песни российского исполнителя Григория Лепса в автомобиле во Львове, принес публичные извинения.
Видео с его покаянием появилось в соцсетях.
Молодой человек заявил, что "незнание закона не освобождает его от ответственности", а потому он идет в полицию писать объяснительную.
Ранее мы писали, что львовянин Роман Гурский опубликовал в Фейсбуке видео, на котором пассажиры автомобиля с днепропетровскими номерами слушают российского певца Григория Лепса. Гурский сделал им замечание.
Ранее мы писали, что 7 октября вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора". Документом запрещена публичная демонстрация/исполнение российских музыкальных произведений (песен в исполнении российских певцов, музыкальных клипов и др.) и гастроли российских исполнителей в Украине.
Законопроект был принят Верховной Радой 19 июня.