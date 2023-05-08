Парень, слушавший песни российского исполнителя Григория Лепса в автомобиле во Львове, принес публичные извинения.

Видео с его покаянием появилось в соцсетях.

Молодой человек заявил, что "незнание закона не освобождает его от ответственности", а потому он идет в полицию писать объяснительную.

Ранее мы писали, что львовянин Роман Гурский опубликовал в Фейсбуке видео, на котором пассажиры автомобиля с днепропетровскими номерами слушают российского певца Григория Лепса. Гурский сделал им замечание.

Ранее мы писали, что 7 октября вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора". Документом запрещена публичная демонстрация/исполнение российских музыкальных произведений (песен в исполнении российских певцов, музыкальных клипов и др.) и гастроли российских исполнителей в Украине.

Законопроект был принят Верховной Радой 19 июня.